المدير العام للأمن الوطني: مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي من مهام مصلحة ” sclco “

أكد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، اليوم السبت، أن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة ستتولى مهمة مباشرة التحريات في قضايا الإجـرام المنظم والإرهاب والأعمال الهدامة.

وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، كما ستضطلع بمهمة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، إلى جانب باقي المصالح المتخصصة الوطنية الأخرى.

على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا خلية الاستعلام المالي.

كما أنها تعتبر في مجال تخصصها، الجهة الرئيسية التي يتم التعامل معها لمركزة التحري مع الأقطاب الجزائية المتخصصة وتعزيز التعاون على المستوى الدولي.

وأضاف نفس المتحدث أن استحداث هذه المصلحة ذات الاختصاص النوعي والإقليمي الوطني التي ولدت من رحم المصلحة المركزية لقمع الإجرام قد راعت في تنظيمها الهيكلي الجديد، أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المبرمة سنة 2000 بمدينة “باليرمو” الإيطالية.

والمصادق عليها من قبل الجزائر سنة 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2003، وطبقا لبرتوكولات الاتفاق الثلاثة الإضافية، المنبثقة عنها والتي تدعو أساسا إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة النارية.