المدير العام للأمن الوطني وقوات الشرطة يقفون دقيقة صمت

قامت قوات الشرطة عبر كامل التراب الوطني، اليوم الأحد على الساعة الحادية عشرة صباحا. بدقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.

وحسب بيان لمديرية الاعامة للأمن الوطني فإن الوقفة جاءت تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحضر الوقفة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، المدراء المركزيين، الإطارات السامية، الرتباء والمستخدمين الشبيهين.

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