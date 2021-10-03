المدير العام للأمن الوطني يأمر بالتكفل بالإنشغالات الإجتماعية لموظفي الشرطة

أعطى المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، اليوم الأحد. تعليمات صارمة للتكفل بكافة الإنشغالات المهنية والإجتماعية، لموظفي الشرطة. بغية تمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف.

وحسب بيان، للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد قام المدير العام للأمن الوطني بزيارة إلى ولاية تيزي وزو اليوم الأحد. في إطار تنفيذ مخطط العمل السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني. ومواصلة لسلسلة زيارات العمل التي قادته إلى بعض أمن الولايات، أين وقف على مدى جاهزية المصالح العملياتية للشرطة.

وأضاف البيان، أن المدير العام أمر أيضا بتكيثيف الجهود الميدانية في سبيل تقديم خدمة أمنية راقية، من خلال السهر على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات.

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