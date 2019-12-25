المدير العام للجزائرية للمياه: “الفقيد قايد صالح صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد”

قدم المدير العام للجزائرية للمياه، اسماعيل عمروش، تعازيه لعائلة الفقيد رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

وجاء في التعزية “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر انتقال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الى جوار ربه”.

وأضاف “وبهذا المصاب الجلل، فقدت الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الأشاوش الذي بقي وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام”.

وقال “إنها لفاجعة أليمة قاسية أن تودع الجزائر قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، وهو المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفي بالعهد في فترة صعبة اجتازتها البلاد، لما حباه الله به من حكمة وتبصر ووفاء للجزائر وإخلاص للشعب الجزائري الأبي للمرور بالجزائر الى بر الأمن والأمان”.

وبهذه المناسبة، تفدم المدير العام للجزائرية للمياه، باسمه الخاص، وباسم كافة عاملات وعمال المؤسسة، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساةـ الى كل الشعب الجزائري وعائلة الفقيد.