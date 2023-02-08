المدير العام للحماية المدنية يستقبل نظيره الفلسطيني

استقبل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف صبيحة اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة، نظيره المدير العام للدفاع المدني الفلسطيني.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تلقى الضيف شروحات واسعة حول هيكلة المديرية العامة للحماية المدنية من الجانب الاداري والعملياتي. وكل ما يخص القطاع في شقه الاداري والعملياتي.

كما قام بزيارة مركز التنسيق الوطني لتسيير العمليات. وكذا قاعة خلية متابعة الأحداث الخاصة عبر المنصات الرقمية.

فيما زار المتحف الوطني للحماية المدنية، أين تطلع على تطور القطاع عبر مختلف المراحل الزمنية.