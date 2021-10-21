المدير العام للحماية المدنية يهنئ الأسرة الإعلامية في يومها الوطني

قدم المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، ومستخدمي القطاع تهانيهم للأسرة الإعلامية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وقال بوغلاف أن المؤسسات الإعلامية مرجع من حيث المصداقية والاحترافية والتي ما دوما ترافق المديرية العامة للحماية المدنية في بلوغ هدفها. في تكوين مجتمع أمن و ترسيخ ثقافة الوقاية في وطننا.

وتابع القول: “نحي مساهمتكم الفعالة في نشر الوعي الوقائي عن طريق دعم ومتابعة كل النشاطات الوقائية المنظمة من طرف قطاعننا. والموجهة لفائدة المواطن لجعله يساهم بفعالية في التنمية المستدامة”.

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