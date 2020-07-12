المدير العام لمؤسسة موانئ الجزائر: من الصعب الحديث على نشاط موسم الصيف لهذا العام

قال الرئيس المدير العام لمؤسسة موانئ الجزائر محمد العربي، إلى أن وباء كورونا كان له تأثير “معتبر” على الاقتصاد العالمي، حسب ما نقله موقع التلفزيون العمومي.

وأضاف محمد العربي: “باعتبار أن الجزائر مرتبطة بقوة بهذا الاقتصاد فقد تأثرت كثيرا بهذه الأزمة”.

واعتبر ذات المتحدث، أن الثلاثي الأول من 2020 كان له تأثير سلبي على نشاط المؤسسة.

وأشار محمد العربي، إلى أنه على الرغم من هذا الوضع، لم تتوقف مؤسسة موانىء الجزائر عن أنشطتها منذ ظهور الوباء.

كما طمأن العربي بأن “الشركة لا تزال مجندة أكثر من أي وقت مضى في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق”، وأنها قادرة على مواصلة مسار والاستجابة لطلب الزبائن.

و يعتقد ذات المسؤول أنه من الصعب الحديث على نشاط موسم الصيف لهذا العام، طالما أن مسألة إعادة فتح الخطوط البحرية المنتظمة لا زالت لم تتضح بعد.