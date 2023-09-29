المدير الفني الفرنسي يعلّق على اختيار غويري للخضر

قلّل المدير الفني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، هوبيرت فورنير، من وقع خسارة أمين غويري، لصالح المنتخب الجزائري.

وسئل فورنير، عن قرار غويري، الذي اختار الجزائر على حساب الديكة الفرنسية، ورد: “هل نكونهم ونخسرهم؟ لا على الإطلاق، ولكنه فخر لنا، أن نكون في كأس العالم، الاتحادية التي تملك أكثر اللاعبين مكونين محليا”.

وأضاف ذات المتحدث في تصريحات، نقلتها اليوم الجمعة صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “المنتخب الفرنسي، هو نخبة النخبة، لا يمكن لأي أحد أن ينكر ذلك، وأفهم بعض اللاعبين الذين يستجيبون لهذا الاحساس الشخصي”.