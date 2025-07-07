المدير العام للأمن يدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية

دعا المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الاثنين، إلى توحيد الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية.

وذلك خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيانٍ للشرطة الجزائرية، ستعرف أشغال الاجتماع التي ستدوم يومي 7 و8 جويلية، مشاركة مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسّلم والأمن. وممثل المفتش العام للشرطة الكينية ورئيس الجمعية العامة لـ “الأفريبول”.

كما شارك أيضًا، المدراء والمفتشون العامون للشرطة، وأعضاء المكتب التنفيذي لـ “الأفريبول”. ورؤساء المنظمات الإقليمية للتعاون الشرطي والمدير التنفيذي لـ “الأفريبول” بالنيابة.

ودعا المدير العام للأمن الوطني، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إلى توحيد الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية التي أصبحت اليوم تمثل أحد أهم التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة الشرطية في العالم.

مؤكدًا على ضرورة تسخير كل الطاقات لمكافحتها والوقاية منها، ووضع آليات فعالة للتعاون التقني. مع إقامة شراكة مع المراكز المتخصصة لدعم وتطوير الأمن السيبراني.

كما حثّ المدير العام للأمن الوطني على اتخاذ إجراءات عملية لتنسيق الجهود، لا سيما في مجال تبادل المعلومات والتجارب العملياتية. بما يساهم في رفع القدرات الشرطية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.