المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تنتهي اليوم

تنتهي اليوم الأحد المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وانطلقت عمليةالمراجعة في 22 سبتمبر الفارط طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين 18 سنة إلى تسجيل أنفسهم.

أما بالنسبة للناخبين الذين غيّروا مقر إقامتهم فتمت دعوتهم إلى التقرب من اللجنة بمقر الإقامة الجديدة لإعادة تسجيلهم.

للإشارة فقد بقيت مكاتب لجنة البلدية مفتوحة طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الرابعة والنصف مساء ماعدا يوم الجمعة.