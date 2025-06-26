المرشد الإيرانى: أبارك هذا الانتصار على الكيان الصهيونى الزائف
بقلم النهار أونلاين
هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، اليوم الخميس، في منشور عبر منصة “إكس” الشعب الإيراني بالانتصار على الكيان الصهيوني
وكتب خامنئي: “أهنئكم بالنصر على الكيان الصهيوني الزائف”.وتعد هذه الكلمة، الثالثة من نوعها لخامنئي، عقب بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، والأولى عقب إعلان وقف النار.
ووفق ما نقلت وكالة “إرنا”، قال المرشد الأعلى للثورة: “أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمَّر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية”.
وأضاف: “أرى من الضروري أن أتقدم ببعض التهاني للشعب الإيراني العظيم: أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف. مع كل هذا الضجيج، ومع كل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمَّر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية”.
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