المرشد الإيرانى: أبارك هذا الانتصار على الكيان الصهيونى الزائف

هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، اليوم الخميس، في منشور عبر منصة “إكس” الشعب الإيراني بالانتصار على الكيان الصهيوني

وكتب خامنئي: “أهنئكم بالنصر على الكيان الصهيوني الزائف”.وتعد هذه الكلمة، الثالثة من نوعها لخامنئي، عقب بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، والأولى عقب إعلان وقف النار.