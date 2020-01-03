المرشد الإيراني علي خامنئي يعين خليفة قائد فيلق القدس

عين المرشد الإيراني علي خامنئي ، اليوم الجمعة، نائب سليماني العميد إسماعيل قاءاني قائدا لفيلق القدس، خلفا لقاسم سليماني.

ونقلت وسائل إعلام دولية، أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، قرر تعيين نائب سليماني العميد إسماعيل قاءاني قائدا لفيلق القدس.

يأتي هذا مباشرة بعد توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنتقام قاس، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد.

وأعلن خامنئي الحداد الوطني لثلاثة أيام في إيران، وقال في تغريدة له على “تويتر”، إن إنتقاما قاسيا ينتظر المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه.

وأشار المرشد أن “غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة”.

ومن جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستكون “أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة”، ردا على مقتل سليماني.

وتم اغتيال سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة، وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـقتل الجنرال لإيراني.