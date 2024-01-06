المرصد الأورو متوسطي: 4 بالمائة من سكان غزة بين قتيل وجريح ومفقود

أعلن المرصد الأورومتوسطي أن نحو 4 بالمائة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى. جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد المرصد بأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في القطاع دون توفر أي ملجأ آمن لهم.

وكان منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث حذر أمس الجمعة. من أن قطاع غزة لم يعد مكانا صالحا للعيش، بعد أن دمره القصف الإسرائيلي الكثيف.

وجدد غريفيث، في بيان ألقته متحدثة باسم الأمم المتحدة، المطالبة بإنهاء فوري للنزاع في قطاع غزة. مضيفا أنه وبعد 3 أشهر من هجمات 7 أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس. ويواجه سكانها تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

وأضاف غريفيث، أنه حان الوقت ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الرهائن”.

وتابع “نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب. بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبدا تسعين يوما من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الأساسية”.

في وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلين في دير البلح وخان يونس جنوبي قطاع غزة. بالإضافة كذلك إلى سقوط قتيل على الأقل في قصف إستهدف مجموعة مواطنين في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.