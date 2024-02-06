المرصد الوطني يطلق المنصة الرقمية “كفاءات +”

يعتزم المرصد الوطني للمجتمع المدني، خلال ساعات إطلاق المنصة الرقمية “كفاءات +” للتدريب والتكوين، حسب بيان للمرصد.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الخطوة جاءت من أجل إتاحة الفرصة لقادة ومنتسبي فعاليات المجتمع المدني. للمشاركة في تطوير وترقية أداء الجمعيات في الجزائر، وتجسيدا للديمقراطية التشاركية بمقاربات ابتكارية.

وتعد منصة “كفاءات+” الأولى من نوعها في المجال، حيث ستسمح بتنسيق جهود التدريب على المستوى الوطني وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية وستعمل هذه المنصة الرقمية على تمكين المجتمع المدني وتعزيز إحترافيته واستدامته، لا سيما ما تعلق بتعزيز القيم الوطنية والمواطنة والمشاركة الفعالة في تسيير الشأن العام، إلى جانب تقوية قدرات مشاركة منظمات المجتمع الجزائري في النشاطات الأممية والمنظمات الإقليمية والدولية قصد مناصرة الأولويات التنموية الوطنية على الصعيد الدولي.

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