المسيلة: إصابة 5 أشخاص في إصطدام بين سيارة نقل جماعي وسيارة

وقع مساء اليوم حادث مروري بولاية المسيلة على مستوى محور الدوران الحجلة طريق الوطني رقم 08 بلدية عين الحجل.

وقع الحادث نتيجة اصطدام بين سيارة نقل جماعي وسيارة سياحية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بجروح وإصابات متفاوتة.

فور وقوع الحادث، هرعت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في عين الحجل إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم على الفور إلى عيادة عين الحجل لتلقي العلاج الضروري.