المسيلة: إنطلاق موسم الحصاد و الدرس بمنطقة العرايض

أشرف والي ولاية المسيلة، عبد القادر جلاوي اليوم الأربعاء، على اعطاء اشارة انطلاق موسم الحصاد والدرس، لمادة الشعير من منطقة العرايض ببلدية بوطي السايح.

وفي بيان لمصالح الولاية، فقد أشار الوالي لفلاحي ومنتجي الحبوب الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة الوقائية لحماية الحقول

وتجهيز آلات الحصاد بقارورة الاطفاء لتفادي أخطار حرائق المحصول.

وكذا العمل على دفع الحبوب إلى مراكز التجميع المخصصة لدفع المنتوج، والتابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة والمحددة.

وهذا بكل من منطقة الديس، ميطر، سيدي عيسى بها نقطتين للجمع و المسيلة بها ايضا نقطتين للجمع.

من جهته، قدم مدير المصالح الفلاحية شرحا حول سيرورة العمل المعتمدة في هذا الاطار، وكذا شرح التطبيقة المنشأة في هذا الشأن من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة لمتابعة شعبة الحبوب.

بالمقابل، تم تقديم شروحات مختلفة من طرف الشركاء على غرار آليات مرافقة المنتجين وتقديم الدعم التقني والمالي.

الى جانب تقديم توجيهات تقنية لتفادي الفقد في الحبوب أثناء عملية الحصاد وتحسيس الفلاحين بضرورة دفع المنتوج لتعزيز عملية الجمع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.

أين تم تسجيل معدلات المردود في الهكتار للمساحات المسقية التي أغلبها كانت محل متابعة تقنية بتنفيذ المسار التقني من بداية الموسم،

والملاحظ انه تم تسجيل نتائج ايجابية في نسبة مردود جيدة خاصة المساحات المجهزة بأنظمة السقي المقتصدة للماء، واستعمال البذور المختارة النقية.

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