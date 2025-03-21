المسيلة: إيداع 3 متهمين الحبس نصبوا على ضحاياهم مقابل رشاوى معتبرة

أمرت محكمة المسيلة أمس الخميس، بوضع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقي.

ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو (ب.س)، (ل.م)، (ف.ب). حيث تم متابعتهم بجنح التدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية. الادعاء بصلة مع أحد الأشخاص من ذوي الرتب أو الوظائف العمومية المدنية والعسكرية قصد الحصول على خدمة ومنفعة مادية أو غيرها. التهديد بالقتل باستعمال سلاح ناري. النصب على أكثر من ثلاثة أشخاص، . منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي من أجل أداء عمل من واجباته وتلقي مزية غير مستحقة من موظف أمانة الضبط من أجل أداء عمل واجباته وإساءة استغلال الوظيفة من موظف بأمانة الضبط.

وأفادت نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في بيان صحفي، أنه إثر ورود معلومات تفيد مجموعة من الأشخاص. بالنصب على ضحاياهم عن طريق إيهامهم بالتوسط لصالحهم لدى مسؤولين في الإدارات العمومية المدنية والعسكرية والقضائية. فتحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة تحقيقا ابتدائيا. أسفر على ضبط إثنين منهما بعد استلام مبلغ مالي معتبر نظير الوعد بتقديم خدمات التوسط.

وأضاف البيان، أنه تم تقديم المتهمين السالف ذكرهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم .