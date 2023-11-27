المسيلة.. تصدير شحنة من أنابيب الألياف الزجاجية نحو ليبيا

تم إعطاء من المنطقة الصناعية بمدينة المسيلة إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة تقدر ب1.000 متر من أنابيب الألياف الزجاجية المنتجة من طرف مؤسسة “مغرب بايب” نحو ليبيا.

كما أوضح مدير الصناعة محليا, عبد العزيز حروز، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية تندرج في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة بتنويع الاستثمار خارج المحروقات, وتخص 1.000 متر من الأنابيب المصنوعة من الألياف الزجاجية الموجهة لمشاريع إنجاز قنوات الصرف الصحي.

وأضاف بأنه سبق لذات الوحدة الإنتاجية تصدير شحنة أولى ب1.000 متر أيضا من انابيب الألياف الزجاجية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري نحو ليبيا مبرزا أن هاتين العمليتين تندرجان في إطار صفقة تستهدف تصدير 25 كلم من هذه الأنابيب على مراحل.

من جهته أكد إبراهيم بعلي, ممثل المؤسسة المصنعة “مغرب بايب”، أن إنتاج الأنابيب المصنوعة من الألياف الزجاجية قد عرف تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية في هذه الوحدة الإنتاجية التي تعتمد على يد عاملة و خبرات محلية 100 بالمائة مؤكدا أن ذات المؤسسة ترفع تحدي تنويع الإنتاج و تطويره لإبرام صفقات تصدير أخرى نحو الخارج خاصة السوق الإفريقية.