المسيلة.. تفكيك عصابة لسرقة المواشي واسترجاع 26 رأسا من الغنم
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر إقليم ولايتي المسيلة والجلفة.
العملية التي تمت نهاية الأسبوع مكنت من توقيف مكونة 4 أشخاص ، و إسترجاع 26 رأس من الغنم بالإضافة إلى حجز مركبة نفعية تستعمل كوسيلة للنقل ،
وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني فإنه و بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة.
تيارت: درك عين الذهب يسترجع 79 رأس غنم ويفكك عصابة لسرقة المواشي
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الذهب بولاية تيارت من فك لغز عملية السطو على 80 رأسا من الغنم.
وفي هذا السياق يأتي هذا بعدما تقدم صاحبها بشكوى مفادها تعرضه للسرقة على مستوى منطقة فيض الزجة ببلدية النعيمة.
كما أنه، وبعد التحريات المكثفة، تمكن عناصر الدرك من تحديد مكان القطيع واسترجاع 79 راسا وتوقيف 6 أشخاص متورطين.
درك فرندة يفكك شبكه مختصة في صناعة الذخيرة بورشة سرية
كما تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة والمتاجرة في الاسلحة من الصنف الخامس.
حيث تم تفتيش مساكن المتورطين ليتم الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة حجز بندقيتي صيد 250 غ من مادة البارود التين يدويتين لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس.
إضافة الى أدوات اخرى لحمل وصنع الذخيرة. كما تم ضبط 1635 خرطوشة من عيار 16 و 12 ملم مع توقيف شخصين سيتم تقديمهما امام الجهات القضائية الخاصة.
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