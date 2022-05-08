المسيلة.. تفكيك عصابة لسرقة المواشي  واسترجاع 26 رأسا من الغنم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر إقليم ولايتي المسيلة والجلفة.

العملية التي تمت نهاية الأسبوع مكنت من توقيف مكونة 4 أشخاص ، و إسترجاع 26 رأس من الغنم بالإضافة إلى حجز مركبة نفعية تستعمل كوسيلة للنقل ،

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني فإنه و بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة.