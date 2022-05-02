المسيلة: مياه الأمطار تتسبب في غلق الطريق الولائي رقم 4 بالحوامد

تسببت الامطار المتساقطة عشية اليوم على ولاية المسيلة، في غلق الطريق الولائي رقم 4 بمنطقة المحصب ببلدية الحوامد. بسبب إرتفاع منسوب المياه فيه.

الوادي الذي يقع في منطقة فلاحية ارتفع. به منسوب المياه و تسبب في تعطيل حركة السير به امام سكان المنطقة دون تسجيل أي خسائر بشرية

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوادي معروف بتسجيله لمثل هذه الوضعيات بشكل متكرر في كل مرة تتساقط فيها الامطار.

و تجدر الإشارة إلى أن المصالح المعنية قد نشرت بيانا تحذيريا لعابري هذا الطريق لتوخي الحذر تجنبا لأي حادث قد ينجم عن الفيضان.

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