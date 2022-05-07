المسيلة: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم السبت، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة والجلفة بالضبط بين بلديتي بوسعادة و سيدي عامر بمنطقة النقيب.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين وإصابة خمسة بجروح.

هذا وتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامسة بمكان الحادث من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور.

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