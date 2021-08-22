المشتبه فيهم في قتل جمال بن سماعيل غدا أمام محكمة سيدي امحمد

سيتم تقديم الموقوفين المشتبه فيهم في قتل جمال بن سماعيل، غدا الإثنين، في حدود الساعة 06.30 صباحا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

وكانت مصالح الأمن المختصة، قبل أيام، أعلنت أنه تم إلقاء القبض على 25 شخص مشتبه فيهم في قضية إغتيال الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو. واكتمالا لمجريات التحقيق الإبتدائي الذي أنجزته المصالح المختصة للأمن الوطني. بلغ العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة 61 شخص مشتبه فيه. لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني..

​​كما توّصل التحقيق، إلى اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام، التي كانت وراء المخطط الشنيع، مصنفة منظمة إرهابية وذلك باعترافات عناصرها الموقوفين.