المصادقة بالإجماع على لجنة إثبات العضوية بمجلس الأمة

قام مجلس الأمة صبيحة اليوم الثلاثاء، بتنصيب أعضاء اثبات العضوية للجنة الأمة وفق لمبدأ تمثيل النصفي لتشكيلة المجلس لفترة التشريعية 2019-2021.

وتّم تعيين أعضاء عن حزب جبهة التحرير الوطني،ويتعلق الأمر،بـ ( نور الدين بلطرش، ضياء الدين بلهبري ، محمد بوطينة، غازي جابري،

الزين خليف، محمد راشدي، سليمان زيان، محمد نافع يحياوي).

وتعيين أعضاء عن الثلث الرئاسي، ويتعلق بـ( محمد طيب العسكري، ليلى ابراهيمي،عبد الحق، بن بولعيد، أحمد بوزيان، لوزي شاشوى،

ورشيد عاشور ، رفيقة قصري) .

و عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، فقد تّم تعيين (حميد بوزكري ، جبريل غومة، وحيد فاضل ، عبد الحق كازيتالي) .

و الأعضاءالمستقلين، عُين عبد الوهاب حميدوش.

وفي الختام ، صادق بالاجماع أعضاء مجلس الأمة على تنصيب أعضاء اثبات العضوية الجدد .