المصادقة على الإعفاءات الضربية الخاصة بالشركات الناشئة وحاضنات الأعمال

صادقت الحكومة في إجتماعها اليوم على المرسوم التطبيقي المتعلق بالإعفاءات الضربية الخاصة بالشركات الناشئة وحاضنات الأعمال.

المرسوم التطبيقي المصادق عليه من قبل الحكومة خاص بالشركات الناشئة وحاضنات المقررة في قانون المالية لسنة 20210.

ويخص المرسوم التطبيقي الشركات المتحصلة على كلا العلامتين إبتداءا من تاريخ حصولها.

ونشره الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة عبر صفحته على الفيسبوك المصادقة على المرسوم التطبيقي.

كما كتب وليد ياسين أن هذه الإعفاءات تخص الرسم على النشاط المهي والضريبة على الدخل الإجمالي أوالضريبة على أرباح.

وأضاف الوزير تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية.