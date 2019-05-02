المصادقة على مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها

صادق اليوم الخميس مجلس الوزراء مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.

وجاء في بيان الوزارة الأولى أن مجلس الوزراء الذي إجتمع اليوم برئاسة الوزير الاول نورالدين بدوي صادق على .مرسوم تنفيذي.

والذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.

وأضاف البيان أن من بين مهامها السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها.

إضافة إلى التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية.

أين تساهم الوكالة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.

وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الإجتماعي.

ومن جهة اخرى أكد بدوي على “ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية”.

و”الحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة”.

وأيضا شدد على”وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الإستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية”.

“مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل”.