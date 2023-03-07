المصادقة على مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي.

ويأتي هذا في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، كانت قد درست ستة وخمسين (56) تعديلا مقترحة على مشروع ذات القانون وذلك بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة، بتاريخ يوم السبت 04 مارس 2023.