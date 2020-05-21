المصادقة على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية

الوطني
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المصادقة على مشروع مرسوم إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية
بقلم أمينة داودي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، على ضرورة تعزيز ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية.

وأفاد بيان للوزارة، أنه تمت مواصلة دراسة ملف إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، حيث ترأس الوزير أمس رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، اجتماعا خصص لمناقشة وإثراء مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المؤسسة المستحدثة مؤخرا.
وأضاف البيان، أنه بعد مناقشة الإقتراحات والتعديلات حول النصوص والأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهام وصلاحيات وأهداف الديوان، تمت المصادقة على مشروع المرسوم، الذي سيقدم للامانة العامة للحكومة.
ومن جهتها شدد الوزير على أهمية تعزيز هذا الديوان بالآليات الضرورية التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به بكل أرياحية.


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