المصارع الشاب قوري عبد الرزاق يتوج بذهبية البطولة الإفريقية

توّج المصارع الشاب، قوري عبد الرزاق، بالميدالية الذهبية، لوزن أقل من 70 كلغ “كوميتي أشبال” ضمن البطولة الإفريقية المقامة بالمغرب.

وجاء تتويج قوري عبد الرزاق، أمس الخميس، بعد فوزه في النهائي على نظيره الجنوب إفريقية، خيتسان بوحلوكوا من جنوب افريقيا، ضمن البطولة الافريقية (اشبال/اواسط/اكابر) كاطا وكوميتي رجال وسيدات المقامة بدار البيضاء المغربية.

وتشارك الجزائر في البطولة الإفريقية المقررة ما بيت الـ 14 والـ 20 أوت الجاري، بـ 23 اختصاصا من أصل 39، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية للكاراتي في وقت سابق.