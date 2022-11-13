المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا يدعم المتعاملين الجزائريين

إستقبل وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا سيدي ولد التاه. الذي بحث معه الفرص المتاحة للمصرف لتعزيز تدخلاته على مستوى القارة الإفريقية.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكّل اللقاء سانحة لبحث الفرص المتاحة أمام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. لتعزيز تدخلاته بشكل أهم على مستوى القارة الإفريقية. في سياق تطبعه تحديات هامة ينبغي رفعها في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقوي والصحي والبيئي.

كما ركّز الوزير كسالي على “الدور الهام” المنوط بالمصرف من أجل تعزيز التعاون “العربي-الإفريقي”. وذلك من خلال تشجيع تمويل المشاريع المدمجة الكفيلة بضمان نمو مستدام على مستوى بلدان القارة.

وبعد أن أكد على دعم الجزائر للجهود التي يبذلها المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا. و”التزامه الدائم” بتعزيز علاقات التعاون الإفريقية. تطرق كسالي مع التاه إلى إمكانيات دعم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لجهود ولوج المتعاملين الجزائريين للسوق الإفريقية. و ترقية الصادرات الجزائرية الموجهة لهذه السوق.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور ولد التاه استعداد مؤسسته لتقديم الدعم اللازم للمتعاملين الجزائريين. وكذا وضع خبرته ومعرفته لتمكينهم من تعزيز وجودهم في القارة الإفريقية مع وجود “الضمانات اللازمة لمعاملاتهم”.

وحسب الوزارة فإن المحادثات بين المسؤولين أدت إلى الاتفاق على تنظيم حدث يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين (مصدرون ومستثمرون ومؤسسات مالية). وذلك في إطار الاحتفالات المزمع تنظيمها إحياء للذكرى الخمسين لتأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

كما سيسمح هذا الحدث بدراسة “السبل والوسائل القادرة على مرافقة هذه الإرادة الجزائرية للتوجه نحو السوق الأفريقية للاستفادة من إمكاناتها الهائلة التي أوجدها إنشاء منطقة التبادر الحر الأفريقية، حسب البيان.

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