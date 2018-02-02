المصلحة الإستشفائية ببوقيرات في مستغانم تتعزز بمصلحة جديدة للأشعة

ستتعزز المصالح الإستشفائية بولاية مستغانم بمصلحة جديدة للأشعة توضع تحت تصرف المرضى بالمؤسسة الإستشفائية لبوقيرات.

وبحسب مديرية الصحة والسكان، فإن فتح هذه المصلحة سيقلل من معاناة الباحثين عن الكشف بالأشعة بالقطاع الصحي للولاية.

وأضاف مدير الصحة، أن المصلحة تتوفر على جميع المستلزمات للقيام بالكشوفات اللازمة مع تطبييق المقاييس المعمول بها.

كما أن هذه المصلحة، جهزت بأحدث التجهيزات الخاصة بالتصوير الإشعاعي والضوئي والفحص الطبي كجهاز سكانير.

وأضاف أن المستخدمين تلقو تكوينا قصد الإستعمال الجيد والأحسن لهذه الوسائل الطبية التي ستخفف من عناء تنقلات المرضى.