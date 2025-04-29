المضاربة في سيارات ” فيات دوبلو ” .. إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بعنابة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برحال (ولاية عنابة) بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بجنحة المضاربة في سيارات “فيات دوبلو”.

وأضح وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال، في بيان له، أنه على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه صاحب محل بيع سيارات عدة مركبات نوع “فيات دوبلو بانوراما” للبيع بأثمان مبالغ فيها.

تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف كلٍّ من (ب) (ص) و (ل (ص) و (ق م) و (ن ر) و (ع (ت) و (اع) وحجز 5 مركبات.

وبتقديم المعنيين اليوم 29 أفريل 2025 أمام نيابة الجمهورية، تم فتح تحقيق قضائي ضدهم لارتكابهم جنح المضاربة غير المشروعة والتزوير في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة.

وبعد سماع المتهمين الستة عند الحضور الأول أمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.