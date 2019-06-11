المعارضة السودانية توقف العصيان المدني اعتبارا من ظهر اليوم

أكد مصدر بقوى الحرية والتغيير، رفع العصيان المدني، اعتبارا من الثالثة والنصف، من ظهر اليوم الثلاثاء.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد اتخذت قوى المعارضة السودانية، هذه الخطوة، استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.

حيث قال مصدر لروسيا اليوم: “الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير، لاستئناف التفاوض”.

وأوضح ذات المصدر أن “الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم، ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير، وهما محمد عصمت وعادل المفتي اليوم”.

وفيما يتعلق بترتيبات “قوى الحرية والتغيير” بشأن الحكومة، قال المصدر إن الحرية اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك، رئيس للوزراء.

ونفى المصدر تماما، توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية، وفق للمقترح الإثيوبي.