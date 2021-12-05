المعرض الدولي للصيدلة يحضر لنسخته الـ16

يحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة بداية من 16 فيفري 2022 وإلى غاية ال19 من نفس الشهر، الصالون الدولي للصيدلة وشبه الصيدلة “سيفال” في نسخته الـ16.

وسيكون شعار هذه الطبعة بعنوان “الصناعة الصيدلانية في خدمة الصحة”، حسبما أفاد به بيان لمنظموا هذه التظاهرة

ويشارك في هذا الصالون المتخصص مهنيون من مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة الصيدلانية ومختلف فروعها حسب ذات المصدر .

طالع أيضا: وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو المتعاملين لإيداع ملفات البرامج التقديرية للإستيراد لسنة 2022 وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد أعلنت عن بدء عملية إيداع البرامج التقديرية لإستيراد المنتجات والتجهيزات الطبية لسنة 2022. وجاء في مذكرة موجهة إلى المتعاملين الصيدلانيين نشرتاها على الصفحة الرسمية للوازرة على فايبسوك: “تنهي وزارة الصناعة الصيدلانية إلى علم جميع المتعاملين الصيدلانيين، أن إيداع البرامج التقديرية لاستيراد المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية لسنة 2022 .يتم من 17 أوت إلى غاية 17 أكتوبر 2021 . وأوضح نفس المصدر، أن عملية إيداع البرامج التقديرية للإستيراد تكون عبر المنصة. التي أنشئت لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية. غير أنه يتوجب على المدراء التقنيين أو ممثليهم تقديم الوثائق الأصلية المطلوبة في ملف طلب برامج الإستيراد. على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط.

طالع أيضا: هذا ما قاله وزير الصحة عن الرتب الجديدة للصيدلي وجراح الأسنان

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إن الرتب الجديدة للصيدلي وجراح الأسنان. التي تم استحداثها مؤخرا قيد دراسة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية.

وجاء رد وزير الصحة على انشغال النائب رابح جدو، المتعلق بمراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية. تطبيقا لأحكام المرسومين التنفيذيين المعدلين المتضمنين إحداث شهادة دكتور في الصيدلة. لتعويض سلك صيدلي عام وشهادة دكتور في طب الأسنان لتعويض سلك جراح عام. أن هذا التغيير جاء استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين تماشيا مع التكوين البيداغوجي الجديد المتضمن 6 سنوات. وتصنيف الرتب الجديدة هي الآن قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وأضاف أنه وبعد الحصول على موافقة الوزير الأول، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية. وهذا لاقتراح استحداث رتبتين ضمن أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية مصنفة في الصنف 14. وهما رتبتي “دكتور في الصيدلة” ورتبة “دكتور في طب الأسنان”. وذلك بالنظر لمستوى التأهيل ومدة الدراسة المقدرة بـ 6 سنوات بعد شهادة البكالوريا.

كما تم اقتراح إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة. وهي على التوالي رتبة صيدلي عام رئيسي وصيدلي عام رئيس وجراح أسنان عام رئيسي وجراح أسنان عام رئيس.

وأكد أن هذا المشروع يأتي لتمكين الانتقال في مستوى التأهيل الجديد يناسب مدة التكوين.

وأوضح أنه وبعد دراسة مشروع النص على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية خلال عدة اجتماعات. أبدت هذه الأخيرة تحفظا فيما يخص إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة. بما أن موافقة الوزير الأول انحصرت في استحداث رتبتي دكتور في الصيدلة ورتبة دكتور في طب الأسنان.

وذكر أنه تمت مراسلة الوزير الأول بغرض التدخل والموافقة على مواصلة دراسة مشروع النص. كما هو مقترح على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أنه تم إنشاء لجنة تضم ممثلي من الإدارة المركزية لمراجعة القوانين الأساسية لممارسي الصحة مع إشراك ممثلي النقابات.

طالع أيضا: إستحداث أول كلية للصيدلة في الجزائر

أشرف كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والصناعة الصيدلانية، على إفتتاح أول كلية للصيدلة في الجزائر، بجامعة يوسف بن خدة.

وبهذه المناسة، أكد وزير التعليم العالي، في كلمة له، إن استحداث أول كلية للصيدلة في الجزائر منذ الاستقلال هو ترجمة فعلية لإرادة السلطات العليا في البلاد الهادفة إلى تطور الصحة في الجزائر.

بالإضافة إلى تكوين كفاءات في المجال لترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وأوضح الوزير، إن الهدف من إنشاء أول كلية للصيدلة هو الوصول إلى تكوين متخصص في فروع علمية جديدة. وتصل كلها لتكوين الطالب من أجل التحكم في جميع مراحل صنع الدواء.

وأشار الوزير، إلى أن الكفاءات التي يمتلكها الصيدلي بعد انتهاء مشواره الدراسي بهذه الكلية، يمكن استغلالها في العديد من المجالات على غرار علم التجميل.

وأكد بن زيان، إن كلية الصيدلة ومن هذا المنظور ستكون منافذ أكثر تطورا في مجال التشغيل.

مشيرا إلى أن هذه الكلية تعتبر واحدة من أقطاب الإمتياز التي ستجمع العديد من الكفاءات.

ومن جهته، ثمن وزير الصحة هذا الإنجار، معتبرا بأنه ثمرة طبيعية لإنجاز طويل للمشروع سبقه عمل ومواظبة بنفس طويل.

مشيرا إلى أن الصيدلة تتطور بوتيرة عالية في الجزائر.

وأورد الوزير، إن تكوين ممارسين في الصيدلة ذو كفاءة يكون على عاتق هذه الكلية.

فيما دعا وزير الصناعة الصيدلانية، للعمل سويا حكومة وطلبة وأساتذة ومكونين ضمن رؤية مشتركة من أجل إعداد صيادلة ذوي كفارات عالية.