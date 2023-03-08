المعهد الجزائري للبترول يوقع إتفاقيات تعاون وشراكة في مجالات التكوين بكوت ديفوار

شرع المعهد الجزائري للبترول لسوناطراك بتوقيع إتفاقية تعاون وشراكة في مجالات التكوين وتنمية المهارات بقطاع المحروقات مع المعهد الوطني المتعدد التقنيات فيليكس هوفويت بواني l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP- HB).

وجرت مراسم التوقيع بمدينة ياموسوكرو بدولة كوت ديفوار.

وتتضمن الإتفاقية خمسة مجالات شراكة تم تحديدها مع المدرسة العليا للبترول والطاقة وهي إحدى المدارس الكبرى للمعهد الوطني المتعدد التقنيات فيليكس هوفويت بواني.

كما قام وفد المعهد الجزائري للبترول الذي يرأسه مدير المعهد قنون عبد القادر بإجراء عدة لقاءات. كما تم تقديم محاضرتين على هامش الزيارة قدمها أساتذة باحثين من المعهد الجزائري للبترول تمحورت الأولى حول موضوع التكرير والبتروكيماويات. في حين موضوع المحاضرة الثانية تناول الإنتقال الطاقوي.

المحور الثاني لزيارة وفد المعهد الجزائري للبترول تضمن توقيع يوم 23 فيفري 2023 بمدينة أبيدجان على عقد لتنفيذ الاتفاقية الإطارية المبرمة خلال الزيارة التي قام المدير العام لشركة LION GPL, SA إلى الجزائر في الفترة من 31 جانفي إلى 02 فيفري2023 والتي انطلقت دوراتها هذا الأسبوع.

هذا التكوين الذي يشرف عليه أساتذة باحثون من المعهد الجزائري للبترول على مدار 16 أسبوعًا، يجري الجانب النظري منه في أبيدجان في حين الجانب التطبيقي العملي سيجري بالمنشآت النفطية لمجمع سوناطراك.

ويبقى المعهد الجزائري للبترول مكسب ثمين لمجمع سوناطراك ودعم للشراكة الإفريقية في ميدان التكوين.

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