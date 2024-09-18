المعهد الفرنسي بالجزائر يحذر

دعا المعهد الفرنسي بالجزائر إلى اليقظة ضد الصفحات الاحتيالية والتي تقوم ببيع شهادات TCF.

وذكر المعهد الفرنسي بالجزائر أن الطريقة الوحيدة للحصول على شهادة TCF هي إجراء الاختبار الرسمي في مراكز الامتحانات المعتمدة. على عكس ما ورد في عدة صفحات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

وأضاف المعهد “من خلال شراء شهادة مزورة، فإنك لا تخاطر بخسارة المال فحسب. لكنك تواجه أيضًا عقوبات خطيرة، بما في ذلك الاستبعاد النهائي من اختبارات TCF وحملات Campus France

الأسعار الرسمية لـ TCF هي كما يلي:

TCF Canada est de 37.000 DA

TCF DAP 19.000 DA.

TCF SO TP 12.400 DA