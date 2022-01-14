المغاربة يفتقدون أدوية الوباء وانتقادات واسعة لحكومة المخزن

تفاجأ المواطنون المغاربة على مدار الأيام القليلة الماضية باختفاء بعض الأدوية من الصيدليات دون سابق إشعار.

وحسب موقع “نون بريس” المغربي، تدخل هذه الأدوية في علاج الأمراض المتعلقة بالسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية. إضافة إلى تلك التي تُستخدم في البروتوكول العلاجي لفيروس كوفيد-19.

وجاب المواطنون المغاربة مختلف الصيديلات بمدنهم دون أن يتمكنوا من إيجاد الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كوفيد-19، وأمراض الإنفلونزا.

وسخر المحامي والنقيب السابق، محمد زيان في تصريح لذات الموقع الإخباري، من عدم قدرة وزارة الصحة المغربية. على توفير الأدوية للمواطنين بجميع صيدليات المملكة. خصوصا المتعلقة بالبروتوكول العلاجي لكوفيد-19، في ظل الموجة الثالثة التي يشهدها المغرب مع انتشار متحور “أوميكرون”.

وقال زيان “لم يجد المغاربة الأدوية في الصيدليات وغدا لن يجدوا الخبز. وحكومة أخنوش غير مبالية بما يجري ولا تبذل أي مجهود لاحتواء الوضع وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

واعتبر المتحدث أن المواطنين اشتكوا من غياب الأدوية من الصيدليات وأفزعهم الأمر. لكن الطامة الكبرى هي أن يستمر الجفاف وتداعيات الوباء ويخلف أزمات أخطر للمغاربة. ومن ضمنها حصول خصاص في القمح لاسيما وأن الدول التي نستورد منها. قد تلجأ بسبب استمرار الوضع الصحي نتيجة أوميكرون والجفاف إلى عدم تصدير منتجاتها رغبة منها في تخزين المحصول. وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق لنا أزمة خاصة بالخبز.

وأكد زيان أن المغرب لن يكون في منأى عن أزمة الغذاء. لكن الإشكال الرئيسي مرتبط بالحكومة التي لا تملك رؤية استباقية للأزمة وغير واعية بتاتا بما ينتظرها .

وشدد زيان على أن الحكومة الحالية لا تملك علاقات وشراكات قوية من الدول المصدرة للمنتجات الحيوية. والتي يتطلبها المغاربة والتي من شأن وجودها بوفرة مستقبلا أن يجنب المغرب الدخول في دوامة لايمكن الخروح منها.

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