المغربي حارث: “الخضر سيكونون المفاجأة السارة في الكان”

وضع الدولي المغربي ونجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين حارث، المنتخب الجزائري، ضمن قائمة المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وسئل حارث في حوار مطول خص به شبكة “RMC” الفرنسية، عن المنتخبات المرشحة للتتويج بـ”الكان” ورد: “السنغال باعتبارهم حامل اللقب ونحن (يقصد المغرب) وكوت ديفوار”.

ولم يذكر اللاعب المغربي اسم الخضر، ما دفع بصحفي “أر أم سي” يطرح له سؤالا، إن كان ممنوعا من ذكر اسم الجزائر باعتباره مغربيا.

ليستدرك نجم “لوام” الفرنسي قائلا: “الجزائر تملك منتخب يجب أن يحسب له. هناك الكثير من الأشخاص لا يأخذون الجزائر على محل الجد. لأنهملم يكونوا جيدين في النسخة الفارطة (الإقصاء من الدور الأول) ولم يتأهلوا إلى كأس العالم”.

وواصل حارث الإشادة بقوة الخضر: “حينما ترى أسماء اللاعبين الذين يملكونهم.. الناس نسيوا نسبيا، ولكن هذا الأمر لن يضرهم.”

وختم ذات المتحدث: “أظن أن هذا يعتبر نقطة قوة، حينما لا يتحدث عنك الناس كثيرا. وأظن أنهم قد يكونون المفاجأة السارة في كأس إفريقيا”.