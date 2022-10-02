المغرب.. تعيين مدير عام لوكالة “الحشيش”

عيّن، رئيس الحكومة المغرب، عزيز أخنوش، مدير عام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة. كما جاء في الجريدة الرسمية المغربية، أن محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، سيتولى القيام بهذه المهام.

ويأتي التعيين بناء على الموافقة الملكية، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. ويأتي بناء على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الحشيش”. وبناء على المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة. كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21.

وتتضمن خطة عمل الوكالة خلال سنة 2022، السهر على تحديد المواصفات المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق القنب الهندي. إضافة إلى تحديد نوعية البذور والشتلات المسموح باستعمالها، وطرق مراقبة تصدير واستيراد هذه المنتجات للأغراض الصناعية. حيث أن من مهام الوكالة السهر على حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وستعرف هذه الفترة كذلك، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية. والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سيمح فيها بهذا النشاط.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات ستقوم الوكالة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الرئيسية والمتمثلة في وضع خطة استراتيجية لتطوير زراعة القنب الهندي، والبحث عن مستثمرين جدد في مجال تصنيع هذه النبتة، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني، وتشجيع البحث في هذا المجال.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 9 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، في حصيلة سابقة، تمكنت ذات المصالح من إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. حيث تُقدر بـ13 قنطار و68 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 9 كيلوغرام من نفس المادة. و49831 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.