المغرب تُفجر مفاجأة مدوية وتُورط الكاف !!

فجر “رشيد طالبي علامي” وزير الشباب والرياضة المغربي مُفاجأة مدوية أمسية اليوم الأربعاء عندما أعلن عدم ترشح المغرب لإحتضان كان 2019.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الرياضية المغربية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم تغريدة أكد فيها ذلك.

وجاء في التغريدة:”رسميا.. المغرب لن يُقدم ملف ترشحه لإحتضان كأس أمم إفريقيا المُقررة صيف 2019 بعد تصريح وزير الشباب والرياضة المغربي لقناة الرياضية”.

وستجد الكاف برئاسة أحمد أحمد نفسها في ورطة لأنها كانت تُمني النفس بتعويض الكاميرون بالمغرب التي تملك ملاعب جاهزة عكس بقية البلدان الإفريقية.