المغرب.. عشرات الحقوقيين يتظاهرون إحتجاجا على زيارة قاتل الاطفال أفيف كوخافي للرباط

تظاهر العشرات من الحقوقيين المغربيين اليوم امام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط إحتجاجا على زيارة رئيس أركان الكيان الصهيوني أفيف كوخافي. والتي تدوم 3 أيام.

وخلال الوقفة الإحتجاجية التي جاءت إستجابة لمجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين لردد المتظاهرون فيها شعارات تنديد ورفض لهذه الزيارة وكذا للتطبيع.

كما ردد المتظاهرون المغاربة “صهيون با ملعون .. فلسطين في العيون وصهيون صبرك صبرك .. فلسطين تحفر قبرك.”

وكشف رئيس المرصد الوطني لمناهظة التطبيع أحمد ويحان ان هذه الوقفة هي “إدانة لزيارة مجرم الحرب”، “وفي ذمّته دماء آلاف الفلسطينيين اللبنانيين والعرب”. مؤكدا ان مكان كوخافي المحكمة .

ويقوم قاتل الاطفال بغزة الفلسطينية رئيس أركان الكيان الصهيوني أفيف كوخافي بزيارة للمغرب تدوم 3 أيام بداية من امس الإثنين وتدخل في إطار تعزيز التعاون العسكري والامني بين المخزن والكيان الصهيوني حيث يلتقى كبار المسؤولين العسكريين بالرباط .