المغرب.. وزارة الصحة تفند تسجيل إصابات بداء “الكوليرا”

فندت وزارة الصحة المغربية، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة تمس بالأمن الصحي للمغرب.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية حالة إصابة بداء الكوليرا بالمغرب، بما فيها الجهة الشرقية والمناطق الحدودية.

و أدانت، ما نشرته هذه المواقع الإلكترونية، مؤكدة أنها تظل المصدر الرسمي للإخبار بالوضعية الصحية بالمغرب.

كما أنها لم تدعو أبدا إلى “التوقف عن إستهلاك البطيخ وشرب المياه المعدنية فقط”.

كما إدعت ذلك هذه المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت ذات الهيئة كل من تسول له نفسه نشر وإشاعة الأخبار الكاذبة والزائفة والمغالطات، خاصة منها التي تمس بالأمن الصحي.

للإشارة فلقد نشرت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي، أخبارا زائفة وتلفيقات.

تحت عنوان:” عاجل: الكوليرا تهدد المغاربة ووزارة الصحة تحذر من شرب مياه الروبيني …”.