المغرب: وفاة ناخب إثر ضبطه بصدد ارتكاب مخالفة انتخابية

أعلنت السلطات المغربية، أمس الأربعاء، عن وفاة ناخب بعدما تم ضبطه بصدد ارتكاب مخالفة انتخابية داخل مركز اقتراع في مدينة أكادير.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، فإن الشخص المتوفي كان قد تم ضبطه داخل مكتب للتصويت وهو بصدد تصوير أوراق الانتخاب بواسطة الهاتف المحمول، وتوثيق عملية اقتراعه داخل المعزل، مما استدعى إشعار مصالح الأمن للبحث في هذه الأفعال.

وجاء في وكالة الأنباء الرسمية، والتي نقلت البيان، أن المعني اعتراه عارض طبي على مستوى البطن أثناء نقله للمصلحة الأمنية المختصة، مما استوجب نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.

وأضاف البيان: “تم إيداع جثة المتوفى بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح ولاية أمن أكادير بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث”.

وشهد المغرب، الأربعاء، انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة ستحسم نتائجه اسم الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمسة المقبلة، وكذلك هوية الأحزاب التي ستتولى تسيير مجالس البلديات والجهات.

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