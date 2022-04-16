المغرب يحبط محاولة جزائرية لعقد اجتماع دولي دفاعا عن القدس وفلسطين
إستغرب السفير الجزائري بالقاهرة نذير العرباوي للموقف المغربي خلال مداولات المجموعة العربية حول الأوضاع في فلسطين وخاصة في القدس الشريف.
وكشف السفير أنه خلال مداولات المجموعة العربية بخصوص الاوضاع في القدس الشريف أين أصبح الوضع لا يحتمل المجاملات والشكليات بالنسبة للجنة القدس التي يترأسها المغرب.
وأشار السفير الى أن لجنة القدس التي انشأت تحت اشراف منظمة التعاون الاسلامي لم تجتمع خلال العشرين سنة الماضية إلا مرتين آخرها سنة 2014.
وشدد العرباوي على ضرورة دعوة لجنة القدس إلى الاجتماع في أقرب الآجال لتحمل المسؤولية المنوط بها في الدفاع عن القدس.
واضاف العرباوي انه وبعد التشاور مع الوفد العماني الرئيس الحالي للمجموعة العربية ومندوب فلسطين ونزولا عند رغبتها وأيضا بعد التوافق على اضافة فقرة من الوفد المصري تم الاتفاق على صيغة معدلة للمشروع و عرضها في صيغتها النهائية.
وفي محاولات استعراضية الغرض منها التنصل من المشهد الحقيقي الذي يعيشه الاقصى والقدس ومن مسؤليته تجاه مدينة القدس قام الوفد المغربي بتعطيل مشروع البيان وانتقاد اقتراح الوفد الجزائري.
طالع ايضا: إصابة عشرات الفلسطينيين في المسجد الأقصى
أُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر الجمعة، في اقتحام لشرطة الكيان الصهيوني لساحات المسجد الأقصى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأناضول، إن طواقمه أخلت 152 إصابة من المسجد الأقصى إلى مستشفيات القدس.
وأضاف أن الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت إضافة لاعتداءات بالضرب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها”.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “المطلوب التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية. لوقف هذا العدوان الهمجي على المسجد الأقصى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.
كما صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بما يأتي “أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك. هناك خياران فقط إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى. أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى”.
وأضاف هنية “ونحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن. فلا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن”.
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البنك الدولي يقدم منحة مالية لفلسطين لدعم الإصلاحات المالية
وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في بيان: “يعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام”.
كما أضاف المدير، أنه من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة. أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية”.
ووحسب البنك الدولي، فإن المنحة الجديدة تمثل إمتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية. مثل غياب الرقابة على الإلتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية. ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.
كما سيتناول المشروع المساءلة المالية وتحديث نظام معلومات الإدارة المالية. بما في ذلك تنفيذ الموازنة وبناء قدرات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على تشغيل النظام. كما سيساعد على تحسين خطة وزارة المالية الفلسطينية لإدارة الديون والاقتراض. ومواءمة ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية ورفعها، مع المعايير الدولية.
وقال البنك الدولي، إن من شأن المشروع تعزيز تعبئة الإيرادات وتطوير الجانب التشغيلي للجنة الإيرادات التي أنشئت مؤخرا ضمن وزارة المالية. وسيركز على أنشطة تطوير خدمات دافعي الضرائب على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والارتقاء بجودتها.