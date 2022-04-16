المغرب يحبط محاولة جزائرية لعقد اجتماع دولي دفاعا عن القدس وفلسطين

إستغرب السفير الجزائري بالقاهرة نذير العرباوي للموقف المغربي خلال مداولات المجموعة العربية حول الأوضاع في فلسطين وخاصة في القدس الشريف.

وكشف السفير أنه خلال مداولات المجموعة العربية بخصوص الاوضاع في القدس الشريف أين أصبح الوضع لا يحتمل المجاملات والشكليات بالنسبة للجنة القدس التي يترأسها المغرب.

وأشار السفير الى أن لجنة القدس التي انشأت تحت اشراف منظمة التعاون الاسلامي لم تجتمع خلال العشرين سنة الماضية إلا مرتين آخرها سنة 2014.

وشدد العرباوي على ضرورة دعوة لجنة القدس إلى الاجتماع في أقرب الآجال لتحمل المسؤولية المنوط بها في الدفاع عن القدس.

واضاف العرباوي انه وبعد التشاور مع الوفد العماني الرئيس الحالي للمجموعة العربية ومندوب فلسطين ونزولا عند رغبتها وأيضا بعد التوافق على اضافة فقرة من الوفد المصري تم الاتفاق على صيغة معدلة للمشروع و عرضها في صيغتها النهائية.

وفي محاولات استعراضية الغرض منها التنصل من المشهد الحقيقي الذي يعيشه الاقصى والقدس ومن مسؤليته تجاه مدينة القدس قام الوفد المغربي بتعطيل مشروع البيان وانتقاد اقتراح الوفد الجزائري.

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