المغرب يطلق أول خط جوي مباشر مع الكيان الصهيوني

أطقت الخطوط الملكية الجوية المغربية، اليوم الأحد، أول رحلة تجارية جوية مباشرة بين المغرب والكيان الصهيوني.

وأقلعت صباح اليوم الأحد، طائرة بوينغ تابعة للخطوط الملكية الجوية المغربية، من الدار البيضاء متوجهة إلى تل أبيب.

وقالت شركة الطيران المغربية في بيان إن الطائرة تقل خصوصا “وفدا من رجال أعمال مغاربة وشخصيات من عالم الثقافة”.

وحسب ذات البيان، فإن إطلاق هذا الخط للرحلات الجوية بين الكيان الصهيوني والمغرب يهدف إلى تسهيل التنقل بين البلدين.

وسيتم تسيير أربع رحلات أسبوعيا على هذا الخط الجوي الجديد.

وكان من المقرر افتتاح هذا الخط أواخر العام الماضي. لكنه تأخر مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.

هذا واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020.

ويراهن المغرب، على استقطاب نحو مئتي ألف سائح صهيوني سنويا مقابل نحو خمسين ألفا العام الماضي.

وأطلقت شركة الطيران الصهيونية من جانبها خطا مباشرا باتجاه مراكش أواخر جويلية، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق الحدود.

ووقع البلدان مؤخرا اتفاقا للتعاون الاقتصادي يطمح إلى رفع تبادلاتهما التجارية إلى نصف مليار دولار سنويا.

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