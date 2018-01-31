المغرب يهزم ليبيا ويبلغ نهائي كأس إفريقيا للمحليين

تأهل المنتخب المغربي المحلي لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمسية اليوم الأربعاء بعد فوزه على المنتخب الليبي بثلاثية لهدف.

في اللقاء الذي جرى بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الدور نصف النهائي.

وتقدم للمغرب أيوب الكعبي في الدقيقة 73 لكن العمامي عدل لليبيا في الدقيقة 86 ليحتكم المُنتخبان للوقت الإضافي.

الذي سجل فيه المغاربة ثنائية عن طريق الكعبي في الدقيقة 97 ووليد الكرتي من ضربة جزاء في الدقيقة 118 .

هذا في إنتظار الطرف الثاني للنهائي بين السودان ونيجيربا اللذين سيتقابلان سهرة اليوم بملعب مراكش.