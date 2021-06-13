المغير: المجاهد محمد خليلي في ذمة الله

توفي اليوم الأحد المجاهد محمد خليلي بولاية المغير. وهو من مواليد 1930 بأم الطيور بلدية الشهداء والمجاهدين. حيث إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني شهر فيفري 1958 الناحية العسكرية الرابعة بسكرة.

ويحوز المجاهد محمد خليلي على سجل ذهبي كبير زاخر بالمعارك والأحداث العسكرية التي شارك فيها ضد الاستعمار الفرنسي في مشونش، القنطرة وبسكرة. وخاصة معركة جبل احمر خدو. التي تكبد فيها الإستعمار الفرنسي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد رغم قلة عدد المجاهدين، ودامت ثلاثة أيام بلياليها. ورافق المجاهد خليلي كثير من القادة الكبار أمثال الملازم زلوف عمر (اولاد جلال). وقبر المجاهد بمسقط رأسه ببلدية أم الطيور اليوم.