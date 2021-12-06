المغير: 23 جريحا في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بولاية المغير في إصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة أحدهم في حالة خطيرة.
وخلّف حادث مرور تمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط “الجزائر_ ورقلة” بسيارة نفعية وعمود كهربائي. كما وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين بلديتي جامعة وتندلة على الساعة الخامسة و17 د، في وقوع 23 جريحا بإصابات مختلفة أحدهم في حالة خطيرة.
وتدخل أعوان الحماية المدنية لوحدتي جامعة بدعم من وحدة المغير، أين تم إسعاف ونقل الجرحى لمستشفى سعد دحلب بجامعة. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث
من جهته تنقل والي المغير لموقع الحادث ومن ثم إلى المستشفى للوقوف على الوضع. كما أمر الوالي بضرورة التكفل بالجرحى.
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المغير: جريحان في حادث مرور تسلسلي في ام الطيور
أصيب شخصين بجروح اليوم إثر حادث تسلسلي مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بلدية ام الطيور بالمغير. الحادث وحسب مصادر “النهار أونلاين” تمثل في إصطدام بين شاحنتين مقطورتين وثلاث مركبات وخلف إصابة شخصين بجروح بليغة.
وإضافت ذات المصادر الضحية الأولى بتر الرجلين وتم إنقاذه بالاستعجالات الطبية بالمغير. فيما اصيبت الضحية الثانية إصابات بليغة جدا.
وقامت وحدات الحماية المدنية بـ1438 تدخل، لأجل 799 حادث مرور، أدت إلى وفاة 39 شخص وجرح 937 آخرين، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.
وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية. كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في تبسة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث.
فيما جرح 7 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 15 حادث مرور. وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية بـ11515 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13017 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.
في حين، قامت ذات المصالح بـ719 تدخلا سمحت بإخماد 448 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 69 تدخل إثر 45 حريق.
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