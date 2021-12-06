المغير: 23 جريحا في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بولاية المغير في إصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة أحدهم في حالة خطيرة.

وخلّف حادث مرور تمثل في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط “الجزائر_ ورقلة” بسيارة نفعية وعمود كهربائي. كما وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين بلديتي جامعة وتندلة على الساعة الخامسة و17 د، في وقوع 23 جريحا بإصابات مختلفة أحدهم في حالة خطيرة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لوحدتي جامعة بدعم من وحدة المغير، أين تم إسعاف ونقل الجرحى لمستشفى سعد دحلب بجامعة. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقات معمقا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث

من جهته تنقل والي المغير لموقع الحادث ومن ثم إلى المستشفى للوقوف على الوضع. كما أمر الوالي بضرورة التكفل بالجرحى.

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