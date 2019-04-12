المفتشون مدعوون لتقديم قائمة المؤسسات المعنية بتأخر البرامج الدراسية عبر الوطن

الوطني
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المفتشون مدعوون لتقديم قائمة المؤسسات المعنية بتأخر البرامج الدراسية عبر الوطن
بقلم شهرزاد مزياني

سجلت المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية، تأخر في انجاز البرامج الدراسية على مستوى المقاطعات التفتيشية بالولايات، إلى غاية 12 مارس، لمستويات السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي .

حيث دعا المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية ، مفتشي التعليم الثانوي و المتوسط، لتتبع تنفيذ البرامج الدراسة  مع تقديم قائمة المؤسسات المعنية بالتاخر في تنفيذ البرامج

كما دعت المفتشية في ارسالية تلقت “النهار اولاين” نسخة منها ، اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشان ، بتنفيذ تعديل البيداغوجي ،

والحرص على تقديم التعليمات الاساسية قبل نهاية الفصل الثالث ، وموافاة المفتشية العامة للبيداغوجيا بتقرير حوصلي على العملية بذكر كل الاجراءات المتخذة


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