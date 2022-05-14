المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: الإعتداء على المشيعين في جنازة شيرين أبو عاقلة كانت صادمة
كشفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، أن لقطات اعتداء شرطة الكيان الصهيوني وهي تهاجم المشيعين في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية أمس الجمعة كانت صادمة.
واضافت نفس المتحدثة ان استخدام القوة أثناء جنازة شيرين أبو عاقلة والذي تم تصويره وبثه على الهواء مباشرة يبدو أنه غير ضروري ويجب التحقيق فيه بشكل سريع وشفاف.
كما دعت ميشيل باشليه داعية إلى أن تكون هناك مساءلة عن القتل الرهيب ليس فقط لشيرين أبو عاقلة ولكن عن جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت هذه الأخيرة على أن القانون الدولي يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف ومستقل ونزيه في جميع استخدامات القوة التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
حيث أوضحت أن 48 صحفيا فلسطينيا قتلوا على أيدى القوات الإسرائيلية حتى الآن هذا العام في الوقت الذي استشهد اليوم الشاب وليد الشريف متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في مجمع المسجد الأقصى يوم 22 افريل الماضي.
وختمت المفوضة السامية دعوتها بوجوب أن تكون هناك تحقيقات مناسبة في تصرفات قوات أمن الكيان الغاشم وضرورة محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك بعقوبات جزائية وتأديبية تتناسب مع خطورة الانتهاك، مؤكدة أن ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهى الآن.
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أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة إعدام قوات الإحتلال الصهيوني للصحفية الفلسطينية مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة. مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية ينتهجها الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وحسبما كشفت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن الرئاسة الفلسطينية شدّدت على أن جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت”.
وحيّت الرئاسة الفلسطينية الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني اتجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من الاستهداف الصهيوني.
كما أعلنت صبيحة اليوم الأربعاء، وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاص الجيش الصهيوني شمالي الضفة الغربية. مشيرة إلى أن حالة السمودي مستقرة.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على المراسلة أبو عاقلة رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.
وتجدر الإشارة إلى أن المراسلة شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وإعتداءات الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وكانت قوات الاحتلال قد إقتحمت صباح اليوم مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. وحاصرت منزلا في حي الجابريات في المخيم. ما أدى الى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.
وقال شهود عيان أن عدة إصابات بالرصاص الحي وقعت جراء عملية الاقتحام من بينهم صحفيون.
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