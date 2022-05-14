 المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: الإعتداء على المشيعين في جنازة شيرين أبو عاقلة كانت صادمة

كشفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، أن لقطات اعتداء شرطة الكيان الصهيوني وهي تهاجم المشيعين في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية أمس الجمعة كانت صادمة.

واضافت نفس المتحدثة ان استخدام القوة أثناء جنازة شيرين أبو عاقلة والذي تم تصويره وبثه على الهواء مباشرة يبدو أنه غير ضروري ويجب التحقيق فيه بشكل سريع وشفاف.

كما دعت ميشيل باشليه داعية إلى أن تكون هناك مساءلة عن القتل الرهيب ليس فقط لشيرين أبو عاقلة ولكن عن جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت هذه الأخيرة على أن القانون الدولي يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف ومستقل ونزيه في جميع استخدامات القوة التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.

حيث أوضحت أن 48 صحفيا فلسطينيا قتلوا على أيدى القوات الإسرائيلية حتى الآن هذا العام في الوقت الذي استشهد اليوم الشاب وليد الشريف متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في مجمع المسجد الأقصى يوم 22 افريل الماضي.

وختمت المفوضة السامية دعوتها بوجوب أن تكون هناك تحقيقات مناسبة في تصرفات قوات أمن الكيان الغاشم وضرورة محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك بعقوبات جزائية وتأديبية تتناسب مع خطورة الانتهاك، مؤكدة أن ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تنتهى الآن.

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