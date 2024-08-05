المفوضية الأوروبية تحذر الطلاب الدوليين

حذرت المفوضية الأوروبية الطلاب الدوليين الذين يخططون للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي / منطقة شنغن لأغراض الدراسة. بشأن نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبي (ETIAS)، والذي من المقرر إطلاقه في النصف الأول من عام 2025.

وتوفر مؤسسات التعليم العالي الأوروبية فرصًا دراسية قصيرة الأجل للطلاب من جميع أنحاء العالم وتظل من بين أكثر المؤسسات شعبية.

في حين أن الإجراءات العامة للطلاب الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي لأغراض الدراسة لن تتغير. يجب أن يكون بعض الطلاب الدوليين مستعدين للامتثال لمتطلبات سفر جديدة.

اعتبارًا من العام المقبل، سيتعين على الطلاب من البلدان المسموح لها بالدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. التقدم بطلب للحصول على ETIAS عند الانضمام إلى برنامج دراسي في الكتلة.

ويجب على جميع الطلاب الذين يندرجون ضمن هذه الفئة التأكد من حصولهم على ETIAS. قبل مغادرتهم لمواصلة دراستهم في الاتحاد الأوروبي.

مع ETIAS، سيتمكن الطلاب من البقاء في أراضي 30 دولة أوروبية. لغرض متابعة دراستهم لمدة تصل إلى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا.

بالنسبة للطلاب المسجلين في برامج دراسية أطول من 90 يومًا، سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة طالب.

هذا ما سيحتاجه الطلاب للتقدم بطلب للحصول على ETIAS

للتقدم بطلب للحصول على تصريح ETIAS، يحتاج الطلاب في ظل نظام الإعفاء من التأشيرة. إلى حيازة جواز سفر صالح لأكثر من ثلاثة أشهر ولا يزيد عمره عن عشر سنوات.

علاوة على ذلك، يحتاجون إلى الحصول على عنوان بريد إلكتروني وملء النموذج عبر الإنترنت ودفع الرسوم، والتي ستكون 7 يورو.

وتم تحذير الطلاب من وجود موقع رسمي واحد فقط لـ ETIAS. وأنه يجب عليهم توخي الحذر حتى لا يقعوا فريسة للمحتالين.

كما تم تحذير المسافرين من المخاطر التي تشكلها مواقع ETIAS غير الرسمية.

وبمجرد حصول الطلاب على ETIAS، ستظل الوثيقة، التي سيتم ربطها بجواز السفر. صالحة لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر. اعتمادًا على أيهما يأتي أولاً. يمكن تقديم طلب للحصول على ETIAS عدة مرات.

ETIAS ليست تأشيرة

بالنسبة للطلاب الذين سيبقون لفترة أطول في الاتحاد الأوروبي والذين يحصلون على تأشيرة طالب. أوضحت المفوضية أن نظام ETIAS مفيد إذا أرادوا تمديد إقامتهم.

فبمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة الطالب، يمكن للطلاب البقاء في الدول الأوروبية التي تتطلب نظام .ETIAS لمدة 90 يومًا إضافية دون الحاجة إلى المغادرة والعودة.

ومع ذلك، سيحتاجون أيضًا إلى التسجيل في نظام الدخول والخروج (EES) الذي سيتم إطلاقه في نوفمبر.

بالإضافة إلى الطلاب، سيحتاج جميع الأجانب الآخرين المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي أيضًا. إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح ETIAS.